شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. اعرف حكم لبس البنطلون للمرأة وشرب الماء وقت آذان الفجر برمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، بث مباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مع الشيخ عبدالله العجمى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك للرد على أسئلة المواطنين.

ورد الدكتور عبدالله العجمى، خلال البث المباشر على تساؤلات المواطنين، والتى كان من بينها تساؤل حول هل يجوز الإفطار لمن اضطر لظروف العمل الصعبة التى لا تحتمل، فأجاب قائلا "يجوز وعليه تعويض هذه الأيام"، وتساؤلا حول الوشم للفتاه، رد قائلا "الوشم لا يصح لأنه عن طريق حقن أماكن معينة بالجسم وإذا كان مجرد رسم فلا شئ فيه".

وتسائل أحد المواطنين حول "هل التفكير فى الأشياء المحرمة تفطر الصائم؟"، وكانت الإجابة :"التفكير فى الأشياء المحرمة لا يفطر شرط ألا يتبع الفكر فعل"، وحول حرمة لبس المرأة للبنطلون جاءت الإجابة "لا اسم لزى معين للمرأة فى الإسلام ولكن حدد مواصفات معينة بألا يصف ولا يشف ولا يظهر العوره"، وحول شرب المياه عند الآذان، رد الشيخ قائلا "شرب المياه عند بدء آذان الفجر تعتبر تعمد للفطر وعليه قضاء يوما".