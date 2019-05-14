شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة تطلب الخلع: "هددنى بالقتل لرفضى التنازل عن اتهام صديقه بالتحرش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت زوجة دعوى قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بتطليقها خلعا، بعد تعرضها لحادثة تحرش جنسى من قبل صديق زوجها، وإقدامه على محاولة هتك عرضها، لتؤكد:" زوجى يهددنى بالقتل بسبب لجوئى لتحرير بلاغ ويحاول دفعى للتنازل".

وتابعت الزوجة زينب .ع.أ، أمام مكتب تسوية المنازعات:"11 عاما عشتها برفقة زوجى كنت أمينة على ماله وأطفاله وعرضه، تحملت سلوكه المشين وخيانته لى عدة مرات والتعرض للضرب والإساءة حتى أربى أولادى الثلاثة ".

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وتضيف الزوجة: " تخلى عنى بعد حادثة تحرش جنسى تعرض لها على يد صديقه، أثناء أحدى زيارته لنا، مستغلا قيام زوجى بالتوجه لشراء بعض المستلزمات للمنزل، قام زوجى بالتخلى عنى وأتهامى بسوء السلوك والصمت على ما قام به صديقى، لتستمر صداقتهم ويسمح له بالاستمرار على التردد على منزلنا .

وتابعت الزوجة حديثها: "لم يستح زوجى وهو يعترف أمام أهلى ويخبرهم بأنه يعلم أن صديقه متحرش، ويرتكب تلك الأفعال البشعة بشكل دائم ولكنه لا يستطيع قطع علاقتهم والتخلى عن صداقتهم، بسبب ما بينهم من إتفاقات وعمل".

وأضافت: " عندما رفض التنازل شوه صورتى أمام أولادى ومعارفى، وهددنى بالقتل، وتركنى بعدما أستولى على كل ما نملكه وما كافحت من أجل الوصول له طوال سنوات، لأعيش أنا وأطفالى فى الشارع بدون عائل".