انت الان تتابع هل الإجازة المرضي تغني عن الاعتيادي؟.. القانون يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

موظفة بالدولة - صورة أرشيفية

نظرت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الطعن رقم 9904 لسنة 82 جلسة 26 أبريل 2018، وذلك بخصوص حق العامل في الإجازات الاعتيادية والمرضية، وأكدت المحكمة على مبدأ قانوني خلال نظرها للطعن وهو أنه حق العامل في الإجازة الاعتيادية مطلق، والحق في الإجازة المرضية مغاير له، ولا يغنى أيهما عن الآخر، موضحة أن النص في المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ينص على أنه: أولا: يستحق العامل الإجازات التالية ولا يدخل فى حسابها أيام الراحات الأسبوعية والعطلات والأعياد والمناسبات الرسمية على النحو التالي.

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ثانيا: إجازة اعتيادية مدفوعة الأجر والحافز على النحو التالي: من يوم إلى 15 يوما عن السنة الأولى، من يومين إلى 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة بالخدمة، من 4 إلى 45 يوما لمن تجاوز سن الخمسين أو كان يشغل وظائف الإدارة العليا، وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية متصلة قدرها 6 أيام على الأقل كل