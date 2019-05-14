انت الان تتابع مصر: التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني ضرورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ختام أعمال اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان
اختتمت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال دورتها الـ64، والتي استضافتها مدينة شرم الشيخ منذ يوم 24 أبريل الماضي، كما سبقتها أعمال منتدي المنظمات غير الحكومية يومي 22 و23 أبريل. وأشادت رئيسة اللجنة بحفاوة الاستضافة والإمكانيات التي وفرتها مصر لإنجاح وتيسير عمل اللجنة، كما ثمنت تشرف مفوضي اللجنة بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما مثله ذلك من فرصة مواتية لتعرف اللجنة على ما تحقق على المستوى الوطني في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان في مصر، خاصة حقوق المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو ما كان محل إشادة اللجنة.
وأشارت رئيسة اللجنة إلى أهمية الحوارات وتبادل الخبرات التي تشهدها دورات اللجنة، بما في ذلك مناقشة التقارير الدورية للدول الإفريقية، حيث تم استعراض تقارير مصر، وليسوتو، وجامبيا خلال هذه الدورة.من جانبه، أكد السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، في كلمة مصر، في ختام أعمال الدورة، على
وأشارت رئيسة اللجنة إلى أهمية الحوارات وتبادل الخبرات التي تشهدها دورات اللجنة، بما في ذلك مناقشة التقارير الدورية للدول الإفريقية، حيث تم استعراض تقارير مصر، وليسوتو، وجامبيا خلال هذه الدورة.
من جانبه، أكد السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، في كلمة مصر، في ختام أعمال الدورة، على انفتاح مصر على تعزيز التعاون مع أشقاءها الأفارقة، وتنسيق المواقف القارية للدفاع عن المصالح الإفريقية في المحافل الدولية، مشيرا إلى ضرورة تكامل الجهود الحكومية مع الدعم المقدم من المجتمع المدني، لبلوغ الهدف المنشود وهو الارتقاء بحقوق الإنسان وتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر: التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني ضرورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.