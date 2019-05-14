مصر: التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني ضرورة

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ختام أعمال اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان

اختتمت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال دورتها الـ64، والتي استضافتها مدينة شرم الشيخ منذ يوم 24 أبريل الماضي، كما سبقتها أعمال منتدي المنظمات غير الحكومية يومي 22 و23 أبريل. وأشادت رئيسة اللجنة بحفاوة الاستضافة والإمكانيات التي وفرتها مصر لإنجاح وتيسير عمل اللجنة، كما ثمنت تشرف مفوضي اللجنة بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما مثله ذلك من فرصة مواتية لتعرف اللجنة على ما تحقق على المستوى الوطني في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان في مصر، خاصة حقوق المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو ما كان محل إشادة اللجنة.

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وأشارت رئيسة اللجنة إلى أهمية الحوارات وتبادل الخبرات التي تشهدها دورات اللجنة، بما في ذلك مناقشة التقارير الدورية للدول الإفريقية، حيث تم استعراض تقارير مصر، وليسوتو، وجامبيا خلال هذه الدورة.من جانبه، أكد السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، في كلمة مصر، في ختام أعمال الدورة، على