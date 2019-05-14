شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يحيل مشاريع تعديل قوانين المحكمة الدستورية والهيئات القضائية للجنة التشريعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، عددا من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا وقوانين الهيئات والجهات القضائية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

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وشملت مشروعات القوانين المحالة إلى اللجنة في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تعديل القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ۱۹۷۲، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

كما أحال عبدالعال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون آخر مقدما من الحكومة، بشأن إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح على عمارة بتعديل المادة 12 من القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، إلى لجنة الشؤون الصحية ومكتب لجنة الإدارة المحلية.