«مصر للطيران» و«بوينج» تحتفلان برمضان في مؤسسة النور والأمل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من موظفي مصر للطيران وشركة بوينج جمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات بالقاهرة، والتي تأتي في إطار العمل التطوعي والخيري والمسئولية المجتمعية التي تضعها مصر للطيران على قمة أولوياتها، وتعاونت الشركتان من أجل تقديم هدايا رمزية وصناديق رمضانية للسيدات وأطفالهن في الجمعية.

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مصر للطيران وبوينج العالمية تحتفلان برمضان في مؤسسة النور والأمل

وقال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران: «تعود علاقتنا مع شركة بوينج إلى عقود عديدة، ونحن سعداء بالتعاون معهم في هذا النشاط التطوعي الذي سيسهم في رسم البسمة على وجوه الكثير من السيدات بالنور والأمل وأسرهم خلال هذا الشهر الكريم».

مصر للطيران وبوينج العالمية تحتفلان برمضان في مؤسسة النور والأمل

وأضاف برنارد دَن، رئيس بوينج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «تملي علينا مسؤوليتنا أن نرد الجميل للمجتمع بأكبر قدر ممكن، وأن يبادر موظفونا في كل فرصة للمشاركة في العمل الخيري التطوعي، وتعد مصر سوقًا مهمًا لشركة بوينج ونحن ملتزمون بنجاحها على كافة المستويات، بدءً بمجتمعها».

مصر للطيران وبوينج العالمية تحتفلان برمضان في مؤسسة النور والأمل

يذكر أن مصر للطيران وبوينج مستمرتان في نشاطهما التطوعي خلال شهر رمضان للعام الثالث على التوالي، حيث زاروا على مدار العامين الماضيين قسم الأطفال بمستشفى قصر العيني واحتفلوا مع الأطفال المرضى بتوزيع الهدايا عليهم.