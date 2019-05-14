شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: نعمل على حماية النساء ضحايا العنف بتوفير أماكن للسكن والرعاية والتأهيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، بأن وزارة التضامن الاجتماعي حريصه على دعم وتمكين المرأة المصرية على كافة المستويات، بداية من التمكين الاقتصادي، من خلال توفير آلاف فرص العمل وإقامة المشروعات، وعلى رأسها مشروعات مستورة التي أتاحت إقامة إكثر من ١٧ ألف مشروع إلى جانب مشروعات الأسر المنتجة، فضلا عن دعم المرأة في الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة، حيث تتخطى نسبة النساء المستفيدات من المشروع ٨٨٪ ؜من إجمالي المستفيدين من البرنامج، إضافة إلى ذلك حرصت الوزارة على إتاحة مراكز لاستضافة المرأة المعنفة والتي تتعرض لأي مستوى من مستويات العنف وتم تطوير هذه المراكز في المحافظات المختلفة.

حيث تعد مراكز استضافة وتوجيه المرأة من أهم آليات وزارة التضامن الاجتماعي لحماية النساء ضحايا العنف، وذلك من خلال توفير أماكن للسكن والرعاية والتأهيل والعمل على دعم المرأة التي تمر بظروف اجتماعية أو عائلية صعبة وتحتاج إلى دعم ومساندة وتطوير نفسي واجتماعي وثقافي ومهني وقمنا بتطوير نشاط هذه المراكز لتصبح أيضا مركزا للإنتاج والعمل، ويتبع الوزارة 8 مراكز بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الإسكندرية، المنيا، بني سويف، الفيوم.

Advertisements

وصرحت سمية الألفى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى بأن الوزارة قد انتهت من أعمال التجديدات الخاصة بالبنية التحتية لمركزي استضافة وتوجيه المرأة بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة ومحافظة الإسكندرية والتى تمت بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، في إطار التعاون والشراكة التي تمت منذ بداية عام 2016-2017، بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة لتمكين المرأة بهدف تطوير مراكز الاستضافة وتعزيز وضع الأسرة وتنمية التكافل الأسري والمجتمعي وتحسين الخدمات المقدمة.

وأضافت «الألفى» أن التجديدات تضمنت رفع كفاءة مركز استضافة وتوجيه المراة بالإسكندرية بالكامل والذى يقع على مساحة 540 مترا من سباكة وكهرباء ونجارة ودهان حوائط، إضافة إلى إقامة مشغل لتدريب السيدات المترددات على المركز، سواء للإقامة أو الحصول على أي من الخدمات المتاحة بالمركز، كما شملت أعمال التجديدات رفع كفاءة المبنى بالسادس من أكتوبر من سباكة وكهرباء، واستغلال المساحات القائمة بشكل أفضل.

وتعد التجديدات استكمالا لأعمال التطويرات للمراكز والتى سبقها الانتهاء من تحسين البنية التحتية لمراكز استضافة المرأة بالدقهلية والمنيا وبني سويف، كما قامت الوزارة بتعزيز قدرات العاملين في بالمراكز وإدارات المرأة، بالإضافة إلى الرائدات الاجتماعيات المسؤولات عن التوعية الأسرية وعلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية دور المرأة في المجتمع. وأوضحت الألفي أنه في عام 2018تم تقديم المساعدة والخدمات لأكثر من 2488 سيدة.

يشار إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي قد أصدرت مؤخرا قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة نظام العمل لمراكز استضافة وتوجيه المرأة، وتعد تلك التعديلات انعكاساً لرؤية وهدف الوزارة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم في تلك المراكز وقد شملت هذه التعديلات بعض المواد المتعقلة بتطوير البنية التحتية للمراكز، وإضافة اختصاصات جديدة للجهاز الوظيفي المدرب والإشراف المركزي والمحلي وإنشاء وتطوير قاعدة بيانات متكاملة للمراكز، بالإضافة إلى رفع سن الذكور المصاحبين لأمهاتهم بالمراكز حتى سن 12 سنة، وكذلك بعض أحكام نظام العمل لمراكز استضافة وتوجيه المرأة.