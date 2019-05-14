شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يعلن بدء إنشاء محطة مياه الرحمانية بتكلفة 332 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن البدء في إنشاء محطة مياه الرحمانية الجديدة بطاقة 34 ألف م3/يوم قابلة للتوسع حتى 68 ألف م3/يوم بتكلفة 332 مليون جنيه لخدمة أكثر من 250 ألف مواطن بمركز الرحمانية وأطراف مراكز المحمودية ودمنهور وشبراخيت، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من المحطة مع نهاية يونيو 2020م.
وقال محافظ البحيرة، في تصريح اليوم الأبعاء، إن مشروع المحطة يتكون من محطة مياه ومأخذ وخط مياه عكرة بطول 6 كم/ط قطر 900 ملليمتر، و32كم/ ط شبكات مياه أقطار مختلفة .
وأضاف، أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل ما يعترض أعمال التنفيذ من معوقات، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 50% من خط العكرة، وجاري صب بيارة المياه العكرة وأعمال الحفر وصب العادية بالخزان الأرضي.
وأكد أن محطة مياه الرحمانية الجديدة ضمن المشروعات ذات البعد الإستراتيجي وتهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والقضاء على مشاكل ضعف وانقطاع المياه وتحسين الضغوط خاصة بأطراف المحافظة داخل القرى والعزب والنجوع.
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