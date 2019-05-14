شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: بدء إجراءات تغيير المسمى الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الأكاديمية المهنية للمُعلمين، الثلاثاء، خطابًا للمديريات التعليمية على مستوى المحافظات تضمن ضرورة الالتزام بتعليمات تغيير المسمى الوظيفى للسادة أعضاء هيئة التعليم الراغبين في تغيير المسمى الوظيفى.

Advertisements

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتذليل العقبات أمام أعضاء هيئة التعليم وتحقيق الاستقرار الوظيفى والمهنى لهم، وبقيادة الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين.

وشملت التعليمات ضرورة التزام المديريات التعليمية بالكتاب الدوري رقم (57) على أن يتم تجميع طلبات تغيير المسمى الوظيفى بالمديريات التعليمية وتسلم إلى الإدارة العامة للتنسيق بالوزارة، حيث تقوم الأكاديمية بمراجعة البيانات الواردة من الإدارة العامة للتنسيق ولجنة الموارد البشرية بالوزارة ويعقبها إصدار قرارات تغيير المسمى الوظيفى بصورة مجمعة عقب حصول المعلم على متطلبات التنمية المهنية المُعدة لهذا الغرض، مع الوضع في الاعتبار بأن تغيير المسمى الوظيفى لا يتم إلا عن طريق الأكاديمية المهنية للمُعلمين.

أما فيما يخص تغيير المسمى الوظيفي لمُعلمي التعليم الفني فالأكاديمية المهنية للمُعلمين تنتظر اعتماد الوزير لمشروع القرار الوزاري الذي يحقق الغاية المرجوة منه في تحقيق صالح المعلم وصالح العملية التعليمية.