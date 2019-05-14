شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يودع ملك البحرين في ختام زيارته لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار غادر القاهرة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في ختام زيارته لمصر التي استغرقت لمدة ثلاثة أيام، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تناولت علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والبحريني من روابط أخوة ومودة، وكذلك سبل تعزيز العمل العربي المشترك في ضوء التحديات التي تواجهها الأمة في الوقت الحالي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، فضلاً عن استعراض أخر مستجدات عدد من الملفات الإقليمية التي تحظي باهتمام البلدين. وكان في وداعه العاهل البحريني الرئيس عبدالفتاح السيسي . صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية .

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