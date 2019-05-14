شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 طلاب عقب سرقة مبلغ مالي من مدير مدرسة بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت مباحث قسم ثان مدينة سوهاج، الثلاثاء، القبض على 4 طلاب من مركز طهطا، أثناء تشاجرهم داخل الإستاد الرياضي بدائرة القسم على قسمة مبلغ مالي، تبين أنهم سرقوه من مدير المدرسة واختلفوا على قسمته.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان مدينة سوهاج، بتمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط 4 طلاب يقيمون بدائرة مركز طهطا حال حدوث مشاجرة فيما بينهم داخل الإستاد الرياضي بدائرة القسم، وبحوزتهم مبلغ مالي قدره 2560 جنيها، وتبين من الفحص والتحريات بإشراف العميد عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، حدوث المشاجرة بين المذكورين بسبب اختلافهم على تقسيم المبلغ المذكور، والذي بمواجهتهم أقروا بقيامهم بسرقته من أحد الأشخاص بمحل إقامتهم بدائرة مركز طهطا، وأنه حدث خلاف فيما بينهم على تقسيم المبلغ حال حضورهم لإنفاقه بمدينة سوهاج، وأشارت التحريات إلى أن المبلغ المالي خاص بـ«عادل. ع» «53 سنة- مدير مدرسة بقرية شطورة» ومقيم بمركز طهطا، حيث قام المتهمون بسرقة المبلغ المالي منه عن طريق المغافلة، وباستدعائه حضر وتعرف على المسروقات، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.