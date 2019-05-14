شكرا لقرائتكم خبر عن «البيطريين» تعلن إنشاء رابطة لشركات الأدوية وإضافات الأعلاف (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس لجنة الأدوية والشركات، إن اللجنة اجتمعت مع شركات الأدوية البيطرية، وإضافات الأعلاف، لمتابعة مشكلة ضريبة القيمة المضافة، وأن المجتمعون قرروا إنشاء رابطة تجمع شركات الأدوية وإضافات الأعلاف البيطرية، لتكون كيان قوي وموحد يتواصل مع الجهات التشريعية والتنفيذية، لعرض وحل مشاكل هذه الشركات، ومنها المشكلة الحالية وهي تطبيق ضريبة القيمة المضافة على إضافات الإعلاف 14% وتطبيقها بأثر رجعي، وتحميل عبئا كبيراً على كاهل الشركات، وعلى سعر المنتج النهائي، وارتفاع الأسعار.

وأضاف «العبد»، أن إضافات الأعلاف هي محضرات علفية ومعفاة من الضريبة، مضيفا أن الاجتماع بحث تطوير صناعة الأدوية البيطرية، ودعم الصناعة الوطنية المحلية لتشجيعها وفتح أسواق تصدير للخارج.

وأشار الدكتور محمد عمارة، المنسق العام للرابطة، إلى أن اللجنة تابعت نتائج التواصل السابق مع مجلس النواب ووزارة الزراعة ووزارة المالية، ووضعت تصورات لخطوات قادمة لحل المشكلة، وأوضح الدكتور أحمد غندور، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس اللجنة الاجتماعية، إنه تم الاتفاق على إعداد ملف شامل، ومرفق به صور الافراجات الجمركية القديمة بدون ضريبة القيمة المضافة والافراجات الجديدة، وما يثبت أن إضافات الاعلاف هي محضرات علفية ومعفاة من الضريبة، لبدء اتخاذ الإجراءات لحل المشكلة سواء بالتواصل مع الجهات التشريعية والتنفيذية واتخاذ الاجراءات القانونية لحماية الشركات واثبات احقيتها في إعفاء إضافات الأعلاف من ضريبة القيمة المضافة.