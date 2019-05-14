شكرا لقرائتكم خبر عن «غراب» يوجه بوضع جدول زمني لتنفيذ خطة طلاء واجهات المباني باللون الموحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الثلاثاء، اجتماعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور لواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد، لمتابعة خطة تنفيذ طلاء واجهات المباني، والنوافذ لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستعادة الوجه المضي والحضاري لمحافظات الجمهورية.

وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بوضع جدول زمني ومحدد، لخطة طلاء واجهات المباني والنوافذ، بعد أن تم تحديد العقارات التي سيتم طلائها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بالديوان العام، وتماشياً مع خطة المحافظة نحو تطوير وتجميل الشوارع والميادين، ورفع كفاءة ورصف الطرق وأعمال التشجير ودهان البلدورات، مع تقديم تقرير مفصل كل اسبوع عن حجم الأعمال، وعدد العمارات التي تم الانتهاء من طلائها، لتقييم الأداء لدفع عجلة العمل للانتهاء من تنفيذ الخطة، طبقا للجدول الزمني المحدد لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة .

وخلال الاجتماع استعرض محافظ الشرقية، أليات تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة فيما يتعلق بالبنية الأساسية، وإجراءات التخلص من المقالب العشوائية، كذلك تأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير القمامة العاملة بالمدافن الصحية، مشدداً على مديري إدارتي البيئة، والنظافة بالديوان العام، بالتنسيق مع رؤساء مراكز الزقازيق، ومنيا القمح وديرب نجم، لتحديد الخطوات التنفيذية اللازمة مع الجهات المعنية، لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والمحافظة، لتفعيل منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة.