شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتابع تدريب «الفرق الطبية»: «استقدام خبراء من اليابان قريبًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، خلال جولتها بمحافظة بورسعيد، الثلاثاء، على تفقد الدورات التدريبية الجارية بمبنى هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، للأطباء الذين سافروا إلى إنجلترا، للتدريب على منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان، الورشة التدريبية الأولي والتي تتم بالتعاون مع «مؤسسة سكالا» من الجانب الإنجليزي، لتدريب الفرق الطبية على رأس العمل بالمستشفيات، استكمالاً للبرنامج التدريبي في مصر على يد خبراء أجانب في مجال التدريب الصحي.

وقالت وزير الصحة، إن البرنامج التدريبي لأطباء منظومة التأمين الصحي الجديد ينفذ على مرحلتين الأولى التدريب في إنجلترا، والمرحلة الثانية التدريب على رأس العمل في مصر على أيد خبراء من المملكة المتحدة، بهدف التعرف على خط سير المريض داخل منظومة التأمين الصحي في إنجلترا، للعمل على تطبيقها في مصر.

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وأضافت وزير الصحة أن الأطباء المصريين المتدربين زاروا عدداً من أفضل المنشآت الطبية في إنجلترا، وتعرفوا على كافة مستويات الخدمة الصحية، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي يشمل أيضاً تدريب ٢٠٠ ممرضة، وإداري، بالإضافة إلى رؤساء أقسام الجودة، ومكافحة العدوى، وغيرهم من الصف الثاني من الإداريين، من خلال شركة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وأضافت الوزير أنه جارى استقدام ٦ خبراء في مجال الجودة من دولة اليابان لتدريب الأطقم الطبية بالمستشفيات على أنظمة الجودة وفقاً للمعايير العالمية، وفقاً لمنحة الجايكا، التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الياباني، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضحت وزير الصحة أن الدفعة الأولى من الأطباء الذين سافروا إلى إنجلترا للتدريب على منظومة التأمين الصحي الشامل عادت لتقوم بنقل خبراتهم التي اكتسبوها خلال فترة التدريب بالخارج لزملائهم العاملين بالمستشفيات والوحدات فيما يتعلق بأنظمة التأمين الصحي الجديد، لافتةً إلى أنه تم استقدام خبراء من إنجلترا في مجال التدريب الصحي، يقومون حالياً بتدريب الفرق الطبية على رأس العمل بالمستشفيات على نظم الإحالة والميكنة، مشيدة بالنجاح الذي حققته الدفعة الأولى التي سافرت نهاية الشهر الماضي، مؤكدةً ثقتها في قدراتهم العملية والمهارية.

ومن جانبه، أشاد سيڤا سينغ أحد مؤسسي شركة سكالا للاستشارات التدريبية والمسئول عن منطقة الشرق الأوسط بالأطباء المصريين المتدربين قائلاً: «حقاً كانوا مذهلين، وأذكياء جداً»، مشيراً إلى أن المدربين البريطانيين أكدوا أن مجموعة الأطباء المصريين أكثر المتدربين الذين تعاملوا معهم تفاعلاً وإيجابية، رغم أنهم يتعاملون مع متدربين من كافة أنحاء العالم، متوقعاً أن تحقق منظومة التأمين الصحي الجديد في مصر نجاحاً مبهراً، خاصةً مع الجهد الكبير المبذول من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والأطباء المصريين، مؤكداً أن ذلك سينعكس بالضرورة لصالح صحة المريض المصري.