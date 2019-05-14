شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: الانتهاء من تجهيزات «مستشفى النصر» بنسبة تخطت الـ95% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، الانتهاء من كافة أعمال التطوير والإنشاءات بمستشفى النصر التخصصى للأطفال بنسبة تتخطي 95%، مؤكدة أنه جار توريد كافة التجهيزات الطبية وغير الطبية للمستشفى.

وحرصت وزير الصحة خلال جولتها، الثلاثاء، لمتابعة الأعمال والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد، تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، على تفقد جميع أدوار المستشفى ومبني العيادات الخارجية، مؤكدة على استلام كافة الأجهزة الطبية الخاصة بالوحدات والمستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، موضحة أنه سيتم توريدها تباعا للمستشفيات والوحدات الصحية. وأشادت وزير الصحة، بمعدلات الإنجاز التي تحققت على أرض الواقع، وفقا للخطط الزمنية المحددة، تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم إطلاق التيار الكهربائي بالمستشفى، تمهيدا للتشغيل التجريبي للمستشفى بمختلف أقسامه، موضحة أنه تم بالفعل التشغيل التجريبي لأقسام الأشعة والعيادات الخارجية والمعامل المركزية.