شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: مديونية الأصول المؤجرة من المحافظات للقطاع الخاص 3 مليارات جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد السيد أبوجاعور، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تستهدف رصف 2300 كيلو متر طرق بتكلفة تزيد على 5 مليارات جنيه، ومد حوالي 250 كيلو كابلات وتركيب محولات ومولدات كهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة خلال العام المالي الجديد.

وأضاف «أبوجاعور»، خلال مناقشة موازنة الوزارة للعام المالي 2019 /2020 باجتماع لجنة الخطة والموزنة، الثلاثاء، أن الوزارة تهدف أيضا إلى رفع كفاءة منظومة الإطفاء والإنقاذ والمرور بالمحافظات طبقا لطلبات الدفاع المدنى والمرور بتكلفة نحو 371 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير مقرات الوحدات المحلية ومجالس المدن والأحياء بكلفة أكثر 2 مليار.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل للشباب خلال العام المالي 2019/2020 عبر توفير قروض مُيسرة لهم بمبلغ 25 مليار جنيه، لافتا إلى أن الوزارة توفر قروضا مُيسرة للشباب تبدأ من 3000 إلى 30 ألف جنيه، وأن 60% من هذه القروض تذهب للمرأة المعيلة، وأن الوزارة أطلقت برنامج «مشروعك» لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تصل فيه القروض إلى 3 ملايين جنيه. وأكد مساعد الوزير أن الوزارة ستشارك في مشروعات تنمية سيناء بنحو 530 مليون جنيه لاستكمال الطرق العرضية المطلوبة لتنمية سيناء، خلال العام المالى الجديد.

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وكشف عن وجود حوالى 400 ألف أصل مُؤجر من المحافظات للقطاع الخاص، وتبلغ مديونيات هذه الأصول المؤجرة حوالى 3 مليارات جنيه مُستحقة للمحافظات. وذكر «أبوجاعور» أن الوزارة تسعى إلى تحصيل كافة مستحقاتها لدى الغير خلال السنة المالية 2019/2020، وتحصيل مستحقات الدولة من المحاجر والملاحات بقيمة تصل إلى 1.5 مليار جنيه.

وأعلن عن خطة الوزارة لتعديل مُخطط الأحوزة العمرانية للقرى والمدن في ضوء قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحا أنه سيتم ضم الكتل السكنية الكبرى التي تصل لها المرافق إلى الأحوزة العمرانية، لافتا إلى أنه تمت مخاطبة المحافظات لضم الكتل السكنية الكبرى التي وصل اليها إلمرافق من كهرباء ومياه للأحوزة العمرانية، مؤكدا أنه لن يتم ضم المتناثرات البعيدة عن الكتل السكنية.

من جهته، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المتوسط العالمى لتغطية نفقات التنمية المحلية بالتمويل الذاتى في العالم كله تتراوح من 60 إلى 70%، لافتا إلى أن هذه النسبة في مصر 2% فقط تمويل ذاتى، الأمر الذي يحتاج إعادة النظر كى تتحقق اللامركزية.

وأضاف «عيسى»: «نحن في مصر نبتعد تماما عن المعدلات العالمية، ويجب الوصول إلى هذه النسب سعيا للامركزية، وقانون الإدارة المحلية الجديد به مواد تدعم هذا المفهوم»، مشيرا إلى أن هناك مشاكل وعجز وتأخير في تحصيل مستحقات الوزارة لدى الغير، مطالبا بآليات جادة نحو الإسراع في تحصيل المستحقات لتقوية المركز المالى للوزارة، قائلا «موارد المحافظات موجودة وواضحة، ونحتاج نظرة جديدة للمحليات ودعم اللامركزية الاقتصادية والخدمية».