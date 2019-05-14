شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية على عدد من القرى الأكثر احتياجًا بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر محمود فاروق محمود، قيام جمعية مسجد مصطفى محمود بالتنسيق مع مديرية التضامن بالأقصر، بتوزيع عدد 1500 كرتونة مواد غذائية على عدد من القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة.

وقال مدير عام إدارة التخطيط والمكتب الفني بتضامن الأقصر محمد حسين بغدادي، إنه تم توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية شملت قرية القبلي قمولا بمركز القرنة 500 كرتونة، وقرية توماس الوسطى بإسنا 500 كرتونة، وقرية النجوع قبلي بإسنا 500 كرتونة مقدمة من جمعية مسجد الدكتور مصطفى محمود، وذلك بناء على البروتوكول الموقع بين جمعية مسجد مصطفى محمود ومديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، وفى ظل مبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا.

وأضاف بغدادي أن جمعية مسجد مصطفى محمود ستقدم عددا من المشروعات للأسر المستحقة، خلال الفترة القادمة، مثل تربية الدواجن، وتربية الأغنام، والبقالة، بالإضافة إلى تقديم عدد من أجهزة العرائس للفتيات الأيتام من المقبلين على الزواج، وأيضا الأطراف الصناعية للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.