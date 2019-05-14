شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يقر اتفاقًا مع بعض الدول لإلغاء تأشيرات حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية «رقم 541 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، وجمهورية أذربيجان، بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية «رقم 542 لسنة 2018» بالموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية أوزبكستان بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو «لمهمة».

ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية «رقم 35 لسنة 2019» بالموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو «لمهمة». جاء ذلك عقب مناقشة مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.