شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الرئيس السيسي يودع ملك البحرين بمطار القاهرة فى ختام زيارته لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودّع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، بمطار القاهرة، ضيف مصر الكريم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، فى ختام زيارته لمصر.

وكان الرئيس استقبل ملك البحرين أمس الأول، حيث تباحثا حول مختلف القضايا الاقليمية، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين القاهرة والمنامة.

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