شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب زلزال بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر اليوم،الثلاثاء، جزيرة بابوا غينيا الجديدة، وفق ما ذكره المركز الأمريكي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادئ .
وأوضح المركز ومقره هاواي - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن هناك احتمالية حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) مدمرة.
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