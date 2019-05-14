شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب زلزال بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر اليوم،الثلاثاء، جزيرة بابوا غينيا الجديدة، وفق ما ذكره المركز الأمريكي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادئ .

وأوضح المركز ومقره هاواي - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن هناك احتمالية حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) مدمرة.