شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 17 ألف مشروع للسيدات المعيلات ضمن برنامج "مستورة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص الحكومة على دعم وتمكين المرأة المصرية على كافة المستويات بداية من التمكين الاقتصادى من خلال توفير آلاف فرص العمل وإقامة المشروعات وعلى رأسها مشروعات "مستورة" التى أتاحت إقامة أكثر من 17 ألف مشروع إلى جانب مشروعات الأسر المنتجة فضلا عن دعم المرأة فى الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة، حيث تتخطى نسبة النساء المستفيدات من البرنامج 88% من إجمالى المستفيدين من البرنامج اضافة إلى إتاحة مراكز لاستضافة المرأة المعنفة والتى تتعرض لأى مستوى من مستويات العنف وتم تطوير هذه المراكز فى المحافظات المختلفة، حيث تعد مراكز استضافة وتوجيه المرأة من أهم آليات الحكومة لحماية النساء ضحايا العنف، وذلك من خلال توفير أماكن للسكن والرعاية والتأهيل والعمل على دعم المرأة التى تمر بظروف اجتماعية أو عائلية صعبة وتحتاج إلى دعم ومساندة وتطوير نفسى واجتماعى وثقافى ومهنى وقمنا بتطوير نشاط هذه المراكز لتصبح أيضا مركزا للإنتاج والعمل ويتبع الحكومة 8 مراكز بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الإسكندرية، المنيا، بنى سويف، الفيوم.

وكشف تقرير الانتهاء من أعمال التجديدات الخاصة بالبنية التحتية لمركزى استضافة وتوجية المرأة بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة ومحافظة الإسكندرية والتى تمت بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة فى اطار التعاون والشراكة التى تمت منذ بداية عام 2016-2017، بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة لتمكين المرأة بهدف تطوير مراكز الاستضافة وتعزيز وضع الأسرة وتنمية التكافل الأسرى والمجتمعى وتحسين الخدمات المقدمة وأن التجديدات تضمنت رفع كفاءة مركز استضافة وتوجيه المرأة بالإسكندرية بالكامل والذى يقع على مساحة 540 مترا من سباكة وكهرباء ونجارة ودهان حوائط اضافة إلى اقامة مشغل لتدريب السيدات المترددات على المركز سواء للإقامة أو الحصول على أى من الخدمات المتاحة بالمركز، كما شملت أعمال التجديدات رفع كفاءة المبنى بالسادس من أكتوبر من سباكة وكهرباء واستغلال المساحات القائمة بشكل أفضل.

وتعد التجديدات استكمالا لأعمال التطويرات للمراكز والتى سبقها الانتهاء من تحسين البنية التحتية لمراكز استضافة المرأة بالدقهلية والمنيا وبنى سويف، كما قامت الوزارة بتعزيز قدرات العاملين فى بالمراكز وإدارات المرأة، بالإضافة إلى الرائدات الاجتماعيات المسئولات عن التوعية الأسرية وعلى رفع الوعى المجتمعى بأهمية دور المرأة فى المجتمع ﻭأنه فى عام 2018تم تقديم المساعدة والخدمات لاكثر من 2488 سيدة.

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يشار إلى أنه صدر مؤخرا قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة نظام العمل لمراكز استضافة وتوجيه المرأة وتعد تلك التعديلات انعكاسًا لرؤية وهدف الوزارة فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدم فى تلك المراكز وقد شملت هذه التعديلات بعض المواد المتعقلة بتطوير البنية التحتية للمراكز واضافة اختصاصات جديدة للجهاز الوظيفى المدرب والإشراف المركزى والمحلى وإنشاء وتطوير قاعدة بيانات متكاملة للمراكز، بالإضافة إلى رفع سن الذكور المصاحبين لأمهاتهم بالمراكز حتى سن 12 سنة وكذلك بعض أحكام نظام العمل لمراكز استضافة وتوجيه المرأة.



انشاء 17 ألف مشروع للسيدات المعيلات



انشاء 17 ألف مشروع للسيدات المعيلات