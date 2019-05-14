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صور.. زحام مرورى بمحور الأوتوستراد بسبب انقلاب سيارة نقل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية إثر حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة، محملة بأطنان من الأحجار بمحور الأوتوستراد، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بالطريق، بمنطقة بين الجبلين فى الاتجاه القادم من 15 مايو اتجاه مناطق حلوان بعد سقوط الحمولة أعلى الطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة المرور.

 

تلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور الأوتوستراد بوقوع حادث مرورى، أدى إلى ظهور بعض الكثافات المرورية بالطريق، وتم إبلاغ اللواء محمود عبد الرازق، مدير المرور بالواقعة، وأمر بانتقال الخدمات المرورية إلى المنطقة.

 

الاستعانة بلودر لرفع الاحجار
الاستعانة بلودر لرفع الأحجار

 

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انقلاب سيارة بطريق الاوتوستراد
انقلاب سيارة بطريق الأوتوستراد

 

جانب من الحادث
جانب من الحادث

 

حادث مرورى
حادث مرورى

 

سقوط حمولة احجار
سقوط حمولة أحجار

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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