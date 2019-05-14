شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. زحام مرورى بمحور الأوتوستراد بسبب انقلاب سيارة نقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية إثر حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة، محملة بأطنان من الأحجار بمحور الأوتوستراد، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بالطريق، بمنطقة بين الجبلين فى الاتجاه القادم من 15 مايو اتجاه مناطق حلوان بعد سقوط الحمولة أعلى الطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة المرور.

تلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور الأوتوستراد بوقوع حادث مرورى، أدى إلى ظهور بعض الكثافات المرورية بالطريق، وتم إبلاغ اللواء محمود عبد الرازق، مدير المرور بالواقعة، وأمر بانتقال الخدمات المرورية إلى المنطقة.



الاستعانة بلودر لرفع الأحجار

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انقلاب سيارة بطريق الأوتوستراد



جانب من الحادث



حادث مرورى