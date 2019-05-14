شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سفير ألمانيا: دعم ألمانيا لمصر عبر صندوق النقد قيمته 250 مليون دولار "تحديث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يوليوس جيورج لوى السفير الألمانى فى القاهرة، إن ألمانيا تقدم الدعم لمصر على العديد من الأصعدة، مشيرا إلى أنها قدمت دعم فى إطار صندوق النقد الدولى بقيمة 250 مليون دولار أمريكى عام 2016.

وأضاف السفير، خلال مؤتمر صحفى بمقر السفارة، الثلاثاء، أن هذا العام تم تخصيص شريحة أخرى ولكن لابد أن يوافق البرلمان الألمانى عليها أولا.

وأوضح أن أموال الدعم هذا العام تتعلق بموضوع مبادلة الدين الذى كان قد توقف خلال السنوات التى أعقبت ثورة 25 يناير

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