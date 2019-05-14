شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: إعطاء جرعة من المضادات الحيوية للأم بعد الولادة يمنع تسمم الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "The sun "البريطانية، فى تقرير لها،أنه يجب اعطاء أكثر من 100 ألف سيدة جرعة من المضادات الحيوية بعد الولادة، كما يزعم الخبراء، لتجنب حدوث تسمم الحمل.

يظهر البحث أن تناول جرعة واحدة بعد الولادة يجنب الاصابة بما يقرب من نصف خطر العدوى ،وتخفض فرص الإصابة بتسمم الدم القاتل بنسبة 41%، يزعم علماء بجامعة أكسفورد أن هذه الخطوة ستمنع أكثر من 7000 أم بريطانية من الإصابة سنوياً.



دراسات باعطاء السيدات المضادات الحيوية بعد الولادة

وقال البروفيسورة ماريان نايت من جامعة أكسفورد: إن العدوى المرتبطة بالحمل هي سبب رئيسي للوفاة ،كما يزيد ملايين لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، NHS" "،من تكاليف الرعاية الإضافية، وفقًا لدراسة " The Lancet".

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اعطاء جرعة واحدة من المضادات الحيوية للام بعد الولادة يمنع تسمم الحمل

دعت ماريان نايت، من جامعة أكسفورد ، إلى تحديث المبادئ التوجيهية للعلاج على الفور، مضيفة إن هذه النتائج تسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تغيير المبادئ التوجيهية الحالية لمنظمة الصحة العالمية بشأن المضادات الحيوية، التي لا توصي بالوقاية باستخدامها بعد الولادة.

وأكد الباحثون، أن إعطاء الأمهات هذا العلاج بعد الحمل يخفض تكاليف الإصابة بتسمم الحمل بنسبة 52.60 جنية استرلينى لكل سيدة .

تعد العدوى المرتبطة بالحمل سببًا رئيسيًا للوفاة والأمراض الخطيرة، يتم تقديم المساعدة إلى واحد من كل 8 مواليد في بريطانيا، أو 104 ألف طفل سنويًا.

لكن الدراسة التي شملت 27 وحدة أمومة في بريطانيا ،وجدت أن معدلات الإصابة تم تخفيضها إلى 1 من كل 10 إذا تم إعطاء الأمهات الجدد جرعة وقائية واحدة من المضادات الحيوية.