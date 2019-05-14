شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء "المقطم" تؤكد: لا تعويضات للحرائق الناتجة عن سرقة الكابلات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد مصدر مسئول بشركة كهرباء المقطم ، أن الشركة غير مسئولة عن صرف تعويضات لمن تعرضت وحداتهم السكنية للاحتراق نتيجة سرقة كابل كهربائى، أدى إلى احتراق ما يقرب من 50 شقة بنطاق حى المقطم.
و أضاف المصدر، لـ ”الخليج 365” ، أن مباحث شرطة المقطم تمكنت من القبض على سارق الكابل الذى سبق و أن سرق عدة كابلات منذ فترة ، لافتا إلى أن شركة الكهرباء مسؤولة عن صرف التعويضات فى حالة وقوع خطأ من جانبها مثل احتراق محول أو فصل التيار و إعادته اكثر من مرة.
الجدير بالذكر، أن مباحث شرطة المقطم تمكنت من القبض على متخصص فى سرقة كابلات الكهرباء بنطاق الحى، و الذى تسبب فى خسائر ضخمة لعدد من السكان بنطاق الحى.
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