بعد قبول استئناف النيابة.. تجديد حبس 5 متهمين بنشر أخبار كاذبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل 5 متهمين بتهمة نشر أخبار كاذبة، وتجديد حبسهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ونشر أخبار كاذبة وشائعات، والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، عبر بعض المواقع الإلكترونية، وبعض مواقع التواصل الاجتماعي .