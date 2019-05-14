كثافات مرورية في ميدان السواح بالأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: شهد ميدان السواح بالأميرية، الثلاثاء، كثافات مرورية؛ بسبب كسر ماسورة مياه. وتلقت غرفة عمليات إدارة النجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في ميدان السواح بكسر ماسورة مياه، ما أدى إلى توقف حركة المرور بعدد من الشوارع. وانتقلت أوناش المرور، وخدمات مرورية، لحين إجراء عمليات الإصلاح.

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