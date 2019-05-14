قتل عشيق زوجته.. إحالة عامل لمحكمة لجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أحالت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية عاملا ووالده إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بقتل شاب ضبطاه مع زوجة المتهم الأول داخل شقة الزوجية بمنطقة كرداسة.

باشر التحقيقات وأعد أمر الإحالة محمود سكر، وكيل أول نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، والتي كشفت أنه أثناء تواجد المتهم الأول "الزوج" في عمله تلقى اتصالا هاتفيا من أحد جيرانه باستقبال زوجته رجلا غريبا في منزلها، اتصل الزوج هاتفيا بوالده المقيم بالقرب منه وطلب منه الذهاب إلى منزله للتأكد من رواية الجار وما إذا كان هناك شخص غريب بالمنزل من عدمه لحين الخروج من عمله واللحاق به.

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وأضافت التحقيقات التي أجريت بإشراف المستشار محمد شرف، مدير نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، أنه فور وصول والد الزوج إلى منزل نجله فوجئ بوجود رجل بالفعل برفقة زوجة الابن في وضع مخل، واكتشف المتهم الثاني أن لزوجة ابنه عشيقا فتشاجر معه وفي تلك الأثناء حضر الزوج من عمله وانضم لمشاجرة والده والعشيق، بينما تمكنت الزوجة من الفرار لينتهي الأمر بتسديد الحما والزوج عدة طعنات للعشيق ليردياه قتيلا في الحال وسط تجمع من الأهالي الذين أبلغوا الشرطة وتم إلقاء القبض عليهما في مسرح الجريمة.

انتقلت النيابة لإجراء المعاينة التصويرية لمسرح الجريمة، وتبين العثور على شاب في العقد الثالث من العمر مصابا بعدة طعنات، وأثناء استكمال المعاينة في أرجاء المنزل فوجئ محقق النيابة العامة بوجود الزوجة الهاربة مختبئة أعلى سطح المنزل خشية فتك زوجها وحماها بها، فاصطحبتها النيابة وسط حراسة أمنية مشددة للتحقيق معها، وبمواجهتها أقرت بارتباطها بعلاقة غير شرعية بالمجني عليه حيث كان يتردد عليها في المنزل عقب خروج زوجها للعمل.

كما اعترف الحما والزوج بقتل العشيق بعد ضبطه في وضع مخل مع الزوجة بشهادة بعض الجيران الذين قرروا أنهم رأوا المجني عليه أثناء دخوله إلى المنزل في غياب الزوج، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد وأمرت بإحالتهما لمحكمة الجنايات.