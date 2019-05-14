مصادرة 6.5 طن أعلاف دواجن وتوابل فاسدة داخل مطحن بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

صادرت مباحث التموين، 6.5 طن أعلاف دواجن وتوابل مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك داخل مطحن غير مرخص بالإسكندرية.

كانت أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بالإسكندرية قيام المدير المسئول عن مطحن عطارة وعلافة غير مرخص بدائرة قسم شرطة مينا البصل بحيازة كميات كبيرة من أعلاف الدواجن مُنتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام بقصد طحنها وإعادة تدويرها وطرحها للبيع لمزارع الدواجن على أنها أعلاف صالحة للاستخدام مدخلاً الغش والتدليس.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطحن، وأمكن ضبط كميات قدرها (6,500 طن من أعلاف الدواجن والتوابل) مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.