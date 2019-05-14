محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
صادرت مباحث التموين، 6.5 طن أعلاف دواجن وتوابل مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك داخل مطحن غير مرخص بالإسكندرية.
كانت أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بالإسكندرية قيام المدير المسئول عن مطحن عطارة وعلافة غير مرخص بدائرة قسم شرطة مينا البصل بحيازة كميات كبيرة من أعلاف الدواجن مُنتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام بقصد طحنها وإعادة تدويرها وطرحها للبيع لمزارع الدواجن على أنها أعلاف صالحة للاستخدام مدخلاً الغش والتدليس.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطحن، وأمكن ضبط كميات قدرها (6,500 طن من أعلاف الدواجن والتوابل) مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك لوجود تغير في خواصها الطبيعية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة 6.5 طن أعلاف دواجن وتوابل فاسدة داخل مطحن بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.