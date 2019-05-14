الداخلية: إحباط تهريب نصف طن مواد كيميائية تستخدم في صناعة المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
احبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جلب نصف طن من مادة كيميائية "برمنجنات البوتاسيوم" تستخدم في صناعة العقاقير المخدرة والمواد المتفجرة.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفادت اعتزام أحد الأشخاص (مندوب مكتب للشحن، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية) جلب كمية من مادة برمنجنات البوتاسيوم -محظور استيرادها إلا بتصاريح وإجراءات قانونية، لدخولها فى صناعة العقاقير المخدرة والمواد المتفجرة- وذلك داخل شحنة "عفش" قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء نويبع على متن شاحنة قيادة "سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة الزرقا بمحافظة دمياط".
وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الأجهزة المعنية بميناء نويبع تم ضبط المتهم الأول حال إنهائه الإجراءات الجمركية الخاصة بالسيارة، وكذا الثاني حال قدومه بالسيارة من الدولة العربية المشار إليها بالميناء.
وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 10 جوال لمادة برمنجنات البوتاسيوم وزنت 500 كيلو جرام، 194 زجاجة بروتين مهربة.
وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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