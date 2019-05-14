مسجل خطر يسرقة ترانسات إشارات السكة الحديد بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

القى ضباط النقل والمواصلات، القبض على مسجل خطر - " مفرج عنه حديثا" - بالجيزة لقيامه بسرقة ترانسات خاصة بإشارات السكة الحديد.

كان تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة بلاغا من ("مهندس كهربائي إشارات" بهيئة السكة الحديد) باكتشافه سرقة مهمات خاصة بهيئة السكة الحديد ( على فترات ) عبارة عن (10 ترانسات خاصة بالإشارات ) على الخطين الطالع والنازل ( القاهرة/الإسكندرية ) بمنطقة المرازيق بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة .

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وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، أسفرت جهوده أن مرتكب الواقعة (عاطل - مسجل شقى خطر " مخدرات " ) ، سبق اتهامه فى10 قضايا متنوعة ومفرج عنه حديثاً في قضية "سرقة مهمات مصلحية ").

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (ترانس بالإضافة لكمية من الأسلاك النحاسية)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بقيامه بتصريف باقي المسروقات لأحد الأشخاص (تاجر خردة - سبق اتهامه في 3 قضايا آخرهم قضية " إخفاء مسروقات ")مقابل مبلغ مالي، وبإرشاده تم ضبطه .

وبتفتيش مخزنه الكائن بمحل سكنه عُثر بداخله على كمية من الأسلاك النحاسية الخاصة بترانسات السكة الحديد وزنت نحو 2 كيلو جرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.