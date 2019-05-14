وزير الداخلية يكافئ أمين شرطة لأمانته بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عثر أمين شرطة بالقاهرة على مبلغ 50 ألف جنيه، وعلى الفور أخطر المسؤولين، وكافأه وزير الداخلية على أمانته.

أثناء قيام أحد أمناء الشرطة من قوة الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة بأداء عمله ضمن قوة تأمين منطقة المشهد الحسيني بشارع الأزهر، عثر على مبلغ خمسون ألف جنيه، فقام على الفور بإبلاغ قيادته بعثوره على المبلغ المذكور وتسليمه .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإجراء التحريات اللازمة للتوصل لمالك المبلغ.

هذا وقد وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافأة أمين الشرطة المذكور تقديراً لأمانته وكفاءته في العمل.