وزير الداخلية: ذكرى العاشر من رمضان تتجدد في بطولات أبناء الوطن لاقتلاع الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة" بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

وقال وزير الداخلية في برقيته؛ بإن انتصار العاشر من رمضان سيظل محفوراً في ذاكرة مصر ووجدان المصريين، كملحمة فارقة ارتفع فيها نداء الله أكبر في هذا الشهر الفضيل، ليتوحد مع إرادة شعب عظيم أبى أن يحيا إلا عزيز كريم ويجسد عراقة وطن قدم منذ فجر التاريخ للإنسانية نموذجاً للحضارة والازدهار والدفاع عن قيم العدالة والاستقلال والنماء.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة .

وأوضح وزير الداخلية، بأن ذكرى العاشر من رمضان في كل عام لتدلل على تقديرنا لعطاء قواتنا المسلحة الباسلة، الذين جادوا ولازالوا، بأرواحهم فداءً لوطنهم وروت دمائهم الطاهرة عبر معارك التحرير كل حبة رمل في أرض مصر الكنانة، تلك الأرض التي تشهد اليوم على أشرف البطولات الوطنية التي يخوضها رجال القوات المسلحة والشرطة، لتطهيرها من دنس الإرهاب واقتلاعه من جذوره بإذن الله .