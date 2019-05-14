القوات المسلحة تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن ذكرى العاشر من رمضان ستظل "يومًا عظيمًا في تاريخنا العسكري والوطني، وتجسيداً لقوة الإرادة وصلابة العزم وحكمة القرار، ورمزًا لالتفاف الشعب حول قواته المسلحة لتحقق أكبر انتصار عسكري للعرب في العصر الحديث".

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها اللواء علي الغالي نيابة عن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ خلال الاحتفال الذي نظمته القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان 1440هـ.

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ووجه القائد العام التحية لجيل أكتوبر ولأرواح الشهداء الذين أعلوا الإرادة الوطنية وحرروا الأرض واستردوا لمصر عزتها وكرامتها، مؤكدًا أن القوات المسلحة ورجالها يعاهدون الله والوطن والشعب العظيم أن يظلوا عينًا ساهرة على أمن مصر واستقرارها، والوفاء بالمهام والمسئوليات التي كلفهم الشعب بها، وأن القوات المسلحة تظل دائما درعاً قوياً لمصر يحمي أمنها القومي ويصون مقدساتها وسلامة أراضيها.

بدأت مراسم الاحتفال بكلمة الإمام الشحات العزازي أحد علماء الأزهر الشريف؛ أكد فيها أن ذكرى العاشر من رمضان ستظل ذكرى روحية ومصدر إلهام وفخر للمصريين، ورمزًا لانتصار الحق على الباطل، حيث استطاع الجيش المصرى في هذا الشهر الكريم تحقيق معجزة والانتصار على عدو يفوقه عدة وعتادًا؛ لإيمانهم الراسخ بنصر الله، واختتم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

حضر الاحتفال عدد من القادة والضباط وضباط الصف، والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدين بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف.​