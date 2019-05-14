السيسى يؤكد حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع غانا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع غانا، خاصة على الصعيد البرلماني والشعبي، أخذًا في الاعتبار الدور المحوري الذي تلعبه برلمانات الدول الإفريقية، في تدعيم أسس الديمقراطية والتعددية السياسية وكذلك روابط الأخوة والتضامن الإفريقي التي تجمع بين شعوب القارة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لآرون مايك أوكواي رئيس برلمان جمهورية غانا، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.

وقال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى الرئيس الغاني، مؤكدًا محورية العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، والمكانة الخاصة التي تتمتع بها غانا لدي الشعب المصري.

وأضاف السفير بسام راضى أن رئيس برلمان جمهورية غانا أكد سعادته بزيارة القاهرة والتشرف بلقاء الرئيس، ونقل له تحيات الرئيس الغاني "نانا أكوفو أدو" ودعوته للرئيس لزيارة غانا في أقرب فرصة ..

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وأكد رئيس البرلمان الغاني ما تحظي به مصر من تقدير واحترام لدي الشعب الغاني، وما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية وممتدة، ومشيرًا إلى محورية الدور المصري باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والأمن والسلام في القارة الأفريقية، وفي ضوء رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، ومعربًا في هذا الإطار عن حرص غانا على دفع علاقاتها بمصر وتعزيز التعاون معها في شتي المجالات.

وأضاف بسام راضي أن اللقاء شهد استعراضًا لأوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أكد الرئيس تقدير مصر لما حققته غانا من نموذج للاستقرار السياسي والتحول الديمقراطي، ومشيرًا إلى الحرص على مساندة جهود غانا في التنمية والتعاون في مجال بناء القدرات من خلال البرامج المختلفة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، فضلًا عن دور الشركات المصرية في المساهمة في تنمية غانا.

كما أكد الجانبان أهمية تحقيق التكامل بين دول القارة الإفريقية من خلال دعم التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة البينية، ومن ثم السعي لزيادة التعاون بين مصر وغانا في مجالي التجارة والاستثمار، وكذلك سبل تعزيز التعاون بين البلدين على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني، حيث استعرض الرئيس ما حققته مصر خلال الفترة الماضية من نجاحات ملحوظة في الأداء الاقتصادي نتيجة تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل، الذي تم بفضل تفهم وتحمل الشعب المصري العظيم، وهى الجهود الإصلاحية التي تمت بالتوازي مع جهود مكافحة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار.

كما تم تأكيد أن الأزمات والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهها القارة حاليًا تتطلب الآن وأكثر من أي وقت مضي الارتقاء بالدور الشعبي للبرلمانات في التقريب بين الشعوب وتحقيق التفاهم والتواصل بينها، حيث أشار الرئيس في هذا الإطار إلى أن تشكيل لجنة للشئون الإفريقية بالبرلمان المصري تعكس إرادة وطنية مصرية على مستوي مختلف سلطات الدولة نحو تعزيز وتنمية العلاقات مع الدول الإفريقية الشقيقة.​