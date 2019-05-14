بسام راضي: السيسي يستقبل رئيس جنوب أفريقيا الأسبق تابو مبيكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى: استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، تابو مبيكي، رئيس جنوب أفريقيا الأسبق ورئيس آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بالسودان. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن "مبيكي" أشاد بالدور المصري في دعم جهود صون السلم والأمن في أفريقيا والذي تعاظم مع رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، مؤكداً أهمية مصر وثقلها كفاعل رئيسي في إرساء دعائم العمل الأفريقي المشترك، أخذاً في الاعتبار أن الرئاسة المصرية تأتي خلال مرحلة دقيقة من عمر الاتحاد والتي تشهد تحديات ضخمة.​

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