مياه القاهرة: قطع الخدمة عن 4 مناطق بسبب كسر مفاجئ بشارع صلاح سالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع الخدمة عن مناطق امتداد رمسيس 1 - 2، والمهمات وبانورما الجبل الأخضر ومنطقة أمن الدولة. وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن قطع الخدمة نتيجة وجود كسر مفاجئ للخط الرئيسي قطر 800 ملي بشارع اسماعيل الفنجري تقاطع صلاح سالم. وأكدت الشركة أنها مستمرة في إصلاح الكسر حتى تعود اليا للمواطنين في أقرب وقت، لافته إلى أنها قامت بتدبير سيارات صالة للشرب متواجدة في المناطق المتأثرة.​

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