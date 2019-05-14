"الامتحان سيصل في موعده بأي صورة".. "التعليم" توجه نصيحة لطلاب أولى ثانوي​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

طالب الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الصف الأول الثانوي، الطلاب بعدم الانشغال بآلية أداء امتحان نهاية العام الذي ينطلق في 19 مايو المقبل، مؤكدًا أن الامتحان سيصل للطالب في الموعد المحدد له، سواء كان ورقيًا أو إلكترونيًا، وأهم ما يجب على الطالب الاهتمام به هو التدريب على نمط الأسئلة الجديد الذي يقيس مهارات الفهم وليس الحفظ.

وأضاف حجازي، في تصريح لمصراوي، أن الامتحان يجرى إلكترونيًا بشكل أساسي، عن طريق الشبكات الداخلية بالمدارس، وبالتالي لا حاجة للانترنت، ولا داعي للخوف من تعطل "السيرفر"، أو تعطل الانترنت.

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وقال حجازي، أنه بالاعتماد على الشبكات الداخلية بالمدارس، يقل تأثير المشكلات، فإذا حدثت أي مشكلة بالشبكة الداخلية في مدرسة ما، فإنها تخص هذه المدرسة فقط، ولن تمتد لمدرسة مجاورة.

وأضاف أنه في أسوأ الظروف في حالة تعطل الشبكة، فإن الوزارة مستعدة بالبديل الثاني وهو الامتحان الورقي، الذي جرى طباعته بالمديريات التعليمية.

وتنطلق امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الأول الثانوي، اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 19 مايو 2019، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر.