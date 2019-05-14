بعد ربع ساعة.. رفع الجلسة العامة للبرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد قرابة ربع ساعة من افتتاحها.

ومن المقرر أن يعود البرلمان للانعقاد أعقاب شهر رمضان واحتفالات عيد الفطر، وتحديدا في 9 يونيه المقبل.

Advertisements

ووافق البرلمان في جلسته العامة اليوم، على 3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، والأولى على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 541 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة والموقع في باكو بتاريخ 24 / 5 / 2010.

ووافق المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 542 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان بشأن الإعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقع في طشقند بتاريخ 5 / 9 / 2018.

ووافق الأعضاء على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبي لجنتي الشئون العربية والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 35 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة البحرين، والموقع في المنامة بتاريخ 11/11/2018.​