محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
حضر منذ قليل، المنتج أحمد السبكي، إلى مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للمثول أمام المجلس برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، لسماع أقواله في الشكوى المقدمة ضده من قنوات وموقع "صدى البلد".
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أرسل خطابا إلى المنتج، كشف فيه عن تلقيه شكوى من مجموعة قنوات "صدى البلد" بشأن وجود نزاع على مسلسل "سوبر ميرو".
وطالب المجلس في خطابه، بضرورة تواجد المنتج أو ممثله القانونى في مقر المجلس اليوم، الثلاثاء، في الثانية بعد الظهر، وذلك لبحث الشكوى والرد عليها، حتى يتسنى إصدار قراره.
وحذر الأعلى للإعلام، بأنه حال عدم تواجده أو الممثل القانوني، سيضطر إلى إصدار قرار بوقف عرض المسلسل لحين انتهاء التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر "السبكي" يمثل أمام "الأعلى للإعلام" لسماع أقواله في شكوى صدى البلد ضده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.