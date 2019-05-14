رئيس مجلس النواب يحيل مشروعات قوانين للجنة التشريعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، جميع مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وجاءت مشروعات القاونين بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، وتعديل أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بقانون رقم 117 لسنة 1958 ، وتعديل قانون رقم 58 لسنة 1959 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، وتعجيل قانون القضاء العسكرية رقم 25 لسنة 1966، وتعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، تعديل قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ومشروع قانون المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح علي عمارة و 60 نائبا آخرين بشأن تعديل المادة الـ12 من قانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية والخطة والموازنة والإدارة المحلية.​