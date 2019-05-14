مصر | إحباط تهريب نصف طن "برمنجنات البوتاسيوم" التي تستخدم بصناعة العقاقير المخدرة والمتفجرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط تهريب نصف طن "برمنجنات البوتاسيوم" التي تستخدم بصناعة العقاقير المخدرة والمتفجرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جلب نصف طن من مادة كميائية "برمنجنات البوتاسيوم" والتي تستخدم في صناعة العقاقير المخدرة والمواد المتفجرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام أحد الأشخاص (مندوب مكتب للشحن، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية) جلب كمية من مادة برمنجنات البوتاسيوم -محظور إستيرادها إلا بتصاريح وإجراءات قانونية، لدخولها في صناعة العقاقير المخدرة والمواد المتفجرة- وذلك داخل شحنة "عفش" قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء نويبع على متن شاحنة قيادة "سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة الزرقا بمحافظة دمياط".

وعقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الأجهزة المعنية بميناء نويبع تم ضبط المتهم الأول حال إنهائه الإجراءات الجمركية الخاصة بالسيارة، وكذا الثانى حال قدومه بالسيارة من الدولة العربية المشار إليها بالميناء.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 10 جوال لمادة برمنجنات البوتاسيوم وزنت 500 كيلو جرام، 194 زجاجة بروتين مهربة.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.