مصر | سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات ومساومة أصحابها بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات ومساومة أصحابها بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، اثنين من عناصر تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات وتتمكن من إعادة عدد من السيارات المبلغ بسرقتها.

وأكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن الاسكندرية قيام (3 أشخاص، عاطلين - لهم معلومات جنائية ) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات بإسلوب كسر الزجاج وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط (إثنين منهم) حال إستقلالهما سيارة ملاكى البحيرة وبحوزة أحدهما (هاتف محمول، وأوراق خاصة بسيارة ملاكى).

وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى مجال إرتكاب جرائم سرقات السيارات، وقيامهما بالإشتراك مع المتهم الهارب بإرتكاب ( 5 جرائم سرقات سيارات ) بدوائر أقسام (أول وثان وثالث المنتزه وسيدى بشر وأول العامرية ) وأرشدا عن السيارات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.