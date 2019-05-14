مصر | سقوط عاطل نصب على مطلقات وأرامل بزعم توفير مساعدات مالية لهم بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عاطل نصب على مطلقات وأرامل بزعم توفير مساعدات مالية لهم بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الامن، من ضبط عاطل لقيامه بالنصب والاحتيال على السيدات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بزعم تقديم مساعدات للمطلقات والأرامل بالإسكندرية.

وتلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بلاغا من إحدى المواطنات- مقيمة بالإسكندرية) بتضررها من مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) لقيامه بالنصب عليها من خلال نشره مشاركات تتضمن الإعلان عن جمعية خيرية تقدم مساعدات مالية لسيدات "أرامل –مطلقات" وغيرهم ممن هن في حاجة لمساعدات وقروض مالية وبتواصل الشاكية معه لطلب مساعدتها طلب منها تحويل مبالغ مالية عن طريق كروت شحن رصيد الهواتف المحمولة وعلى إثر ذلك قامت الشاكية بتحويل ألف وخمسمائة جنيه ولم يقم بمساعدتها.

وأسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات والتحريات أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل بالإسكندرية - مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى حكمين قضائيين صادرين ضده فى قضيتي تبديد).

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الاسكندرية باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تم إستهدافه وضبطه بمحل إقامته.

وبتفتيش مسكنه تم ضبط جهاز هاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الرسائل بإستكمال التفتيش تم العثور على مجموعة من الأوراق ( صور شهادات طلاق، وثائق زواج، شهادات وفاة، شهادات ميلاد، صور فوتوغرافية ) للعديد من السيدات ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم إعترف بارتكابه الواقعة ووقائع أخرى مماثلة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.