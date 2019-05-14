مصر | مصادرة 6.5 طن أعلاف دواجن وتوابل فاسدة داخل مطحن بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادرة 6.5 طن أعلاف دواجن وتوابل فاسدة داخل مطحن بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صادرت مباحث التموين، 6.5 طن أعلاف دواجن وتوابل مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك داخل مطحن غير مرخص بالإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بالإسكندرية قيام المدير المسئول عن مطحن عطارة وعلافة غير مرخص بدائرة قسم شرطة مينا البصل بحيازة كميات كبيرة من أعلاف الدواجن مُنتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام بقصد طحنها وإعادة تدويرها وطرحها للبيع لمزارع الدواجن على أنها أعلاف صالحة للاستخدام مدخلًا الغش والتدليس.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطحن، وأمكن ضبط كميات قدرها (6،500 طن من أعلاف الدواجن والتوابل)مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

