مصر | وزير الداخلية مهئنا "السيسي": انتصار العاشر من رمضان سيظل محفورًا بذاكرة مصر ووجدان المصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية مهئنا "السيسي": انتصار العاشر من رمضان سيظل محفورًا بذاكرة مصر ووجدان المصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة" بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

وأكد وزير الداخلية في برقيته؛ أن انتصار العاشر من رمضان سيظل محفورًا في ذاكرة مصر ووجدان المصريين، كملحمة فارقة ارتفع فيها نداء الله أكبر في هذا الشهر الفضيل، ليتوحد مع إرادة شعب عظيم أبي أن يحيا إلا عزيز كريم ويجسد عراقة وطن قدم منذ فجر التاريخ للإنسانية نموذجًا للحضارة والإزدهار والدفاع عن قيم العدالة والاستقلال والنماء.

وكما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

واوضح وزير الداخلية، بان ذكرى العاشر من رمضان فى كل عام لتدلل على تقديرنا لعطاء قواتنا المسلحة الباسلة، الذين جادوا ولازالوا، بأرواحهم فداءً لوطنهم وروت دمائهم الطاهرة عبر معارك التحرير كل حبة رمل فى أرض مصر الكنانة، تلك الأرض التى تشهد اليوم على أشرف البطولات الوطنية التى يخوضها رجال القوات المسلحة والشرطة، لتطهيرها من دنس الإرهاب وإقتلاعه من جذوره بإذن الله.