مصر | سقوط مرتكبي واقعة سرقة 439 ألف جنيه من مالكي مصنع ملابس بالعبور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط مرتكبي واقعة سرقة 439 ألف جنيه من مالكي مصنع ملابس بالعبور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة 439 ألف جنيه من مالكي مصنع ملابس بالعبور كرهًا عنهما.

وتلقى قسم شرطة العبور بلاغا من كل من مالك مصنع ملابس - شريك بذات المصنع، مُقيمان بأرض الجولف دائرة القسم " يحملان جنسية إحدى الدول العربية " بأنه حال استقلالهما سيارة ملاكي قيادة الأول عقب عودتهما من فرع أحد البنوك بدائرة القسم وسيرهما بأحد الشوارع الخلفية لمصنعهما بالمنطقة الصناعية دائرة القسم اعترضهما أربعة مجهولين يستقلون سيارة ملاكى واستولوا منهما على سيارتهما وبداخلها ( مبلغ مالي قدره "439 ألف جنيه"، هاتف محمول خاص بالأول) وفروا بها هاربين.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم ( 5 أشخاص"محددين" - سبق إتهام أحدهم في عدد 4 قضايا " مخدرات، سلاح نارى، سرقة وسائل نقل، ضرب" - مُقيمين بمحافظات (القاهرة والقليوبية والشرقية ) بالاشتراك مع شخصان آخران (جار تحديدهم).