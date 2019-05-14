مصر | سقوط مرتكبي واقعة سرقة 439 ألف جنيه من مالكي مصنع ملابس بالعبور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط مرتكبي واقعة سرقة 439 ألف جنيه من مالكي مصنع ملابس بالعبور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتلقى قسم شرطة العبور بلاغا من كل من مالك مصنع ملابس - شريك بذات المصنع، مُقيمان بأرض الجولف دائرة القسم " يحملان جنسية إحدى الدول العربية " بأنه حال استقلالهما سيارة ملاكي قيادة الأول عقب عودتهما من فرع أحد البنوك بدائرة القسم وسيرهما بأحد الشوارع الخلفية لمصنعهما بالمنطقة الصناعية دائرة القسم اعترضهما أربعة مجهولين يستقلون سيارة ملاكى واستولوا منهما على سيارتهما وبداخلها ( مبلغ مالي قدره "439 ألف جنيه"، هاتف محمول خاص بالأول) وفروا بها هاربين.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم ( 5 أشخاص"محددين" - سبق إتهام أحدهم في عدد 4 قضايا " مخدرات، سلاح نارى، سرقة وسائل نقل، ضرب" - مُقيمين بمحافظات (القاهرة والقليوبية والشرقية ) بالاشتراك مع شخصان آخران (جار تحديدهم).
وقاموا بالاتفاق فيما بينهم على سرقة المجني عليهما عقب علمهما من أحد المتهمين السابق له العمل بمصنع المجني عليهما بموعد صرف مرتبات العاملين بمصنعهما من فرع البنك السابق الإشارة إليه فبيتوا النية وعقدوا العزم على سرقتهما.
وفي سبيل ذلك قاموا بإحضار سيارة ملاكى قاموا بتغيير معالمها ( تغيير لونها وتثبيت لوحات معدنية عليها غير خاصة بها ) وتجهيز أسلحة نارية، وصباح يوم الواقعة قام إثنين من المتهمين بمراقبة خط سير المجنى عليهما عقب خروجهما من مصنعهما حتى وصولهما لفرع البنك مستقلان دراجة نارية بينما إستقل باقى المتهمين السيارة الملاكى المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتوقفوا بها بالشارع محل الواقعة خلف مصنع المجنى عليهما.
وعقب تحرك المجنى عليهما من البنك فى إتجاه المصنع قام أحد المتهمين بإبلاغ باقى المتهمين بذلك تليفونيًا ولدى وصولهما للشارع محل الواقعة قاموا بإعتراض سيارتهما وإستيقافهما وقاموا بإنزالهما من سيارتهما كرهًا عنهم تحت تهديد سلاح نارى ( بندقية آلية كانت بحوزة أحدهم ) والإستيلاء على سيارتهما وبداخلها المبلغ المالى وهربوا.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين بالإشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديريتى أمن القاهرة والشرقية وأمكن ضبط (عدد خمسة من مرتكبى الواقعة).
وعثر وبحوزتهم (مبلغ مالى قدره 220 ألف جنيه )، وكذا ضبط ( الدراجة النارية والسيارة المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة، وتبين أن السيارة مُبلغ بسرقتها بقسم ثان السلام بالقاهرة ومُثبت عليها لوحات خاصة بسيارة أخرى، السلاح النارى المستخدم عبارة عن " بندقية آلية عيار 7،62×39مم، و11 خزينة و232 طلقة نارية من ذات العيار"، "2" وشاح من القماش، هاتف محمول قام أحد المتهمين بشرائه من متحصلات السرقة ) وأرشد أحدهم عن السيارة المستولى عليها من المجنى عليهما بمكان إخفائها بالقرب من مسكنه بالشرقية.
وبمواجهة المتهمين إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الحادث على النحو السابق الإشارة إليه وإنفاقهم جزء من المبلغ المستولى عليه وباقى المبلغ بحوزة الهاربان، جارى العمل على سرعة ضبطهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.