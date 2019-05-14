مصر | تصريح بدفن 3 جثث شباب إثر اصطدمهم بسيارة نقل بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح بدفن 3 جثث شباب إثر اصطدمهم بسيارة نقل بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نيابة دار السلام الجزئية، بدفن جثث 3 شباب لقو مصرعهم في حادث اصطدام بسيارة نقل، مما أسفر عن وفاتهم، عقب رفض ذويهم التشريح.

كما كلفت النيابة سرعه رجال المباحث باستكمال تحرياتها حول الحادث.

وتعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة دار السلام، إشارة من النجدة، مفادها، مصرع 3 أشخاص، في حادث مروري أعلى كوبري دار السلام.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير الضحايا مستقلين دراجة بخارية، صدمتهم سيارة خلط مواد أسمنتية، وتوفوا في الحال، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف، ونقل الجثث إلى مشرحة المستشفى العام.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.

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