مصر | تجديد حبس 6 متهمين من طلائع حسم الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 6 متهمين من طلائع حسم الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار شبيب الضمراني تجديد حبس 6 متهمين 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام لـ"طلائع حسم" الإرهابية، وتخطيطهم لاستهداف مؤسسات الدولة، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بناء على قرار من النيابة العامة، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب أعمال تخريبية فى البلاد خلال الفترة المقبلة، والتخطيط لارتكاب عمليات ضد مؤسسات الدولة، والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون.