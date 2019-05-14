مصر | قبول استئناف النيابة وتجديد حبس 5 متهمين بنشر أخبار كاذبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبول استئناف النيابة وتجديد حبس 5 متهمين بنشر أخبار كاذبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل 5 متهمين بتهمة نشر أخبار كاذبة فى القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وقررت تجديد حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ونشر أخبار كاذبة وشائعات، والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، عبر بعض المواقع الإلكترونية، وبعض مواقع التواصل الاجتماعى .